السعودية تحدد المناطق التي سيبدأ منها برنامج الاستمطار الصناعي

أعلن مركز الأرصاد في المملكة العربية السعودية عن أن برنامج الاستمطار الصناعي سيكون من البرامج الواعدة وسيبدأ من عسير والباحة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، أيمن غلام، في مقابلة مع قناة الإخبارية الرسمية: “البرنامج الوطني للاستمطار سكون ضمن البرامج الواعدة الهدف منه زيادة المخزون الاستراتيجي للمياه”، حسب قوله.

وأضاف غلام قائلا إن البرنامج سيبدأ من مرتفعات الباحة وعسير في جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الأرصاد: “لدينا مبادرة إنشاء مركز للتغير المناخي مع نشأة هذا المركز نستطيع أن نعطجي توقعات لـ50 و100 سنة قادمة”، حسب قوله.