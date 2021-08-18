بريطانيا تعلن اعتزامها استقبال 20 الف لاجىء افغاني على مراحل

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء اعتزامها استقبال 20 الف لاجىء افغاني على مراحل في اعقاب سيطرة حركة (طالبان) على السلطة في افغانستان.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلا عن وزارة الداخلية البريطانية انه سيتم خلال هذه السنة استقبال خمسة الاف لاجي من ذووي الاولوية مثل الموظفين الذين عملوا مع القوات البريطانية اضافة الى النساء والبنات العرضة للتهديد.

واضافت انه سيتم استقبال فئات اخرى على المدى الطويل بحد اقصى يصل الى 20 الف شخص مشيرة الى ان هذا القرار سيظل قيد المراجعة بناء على تطورات الاوضاع.

من جانب اخر ذكرت رئاسة الوزراء البريطانية ان رئيس الوزراء بوريس جونسون اجرى مساء اليوم محادثات هاتفية مع الرئيس الامريكي جو بايدن ناقشا خلالها التطورات الراهنة في افغانستان.

واكدت رئاسة الوزراء في بيان صحفي ان الجانبين اتفقا على اهمية تكاتف المجتمع الدولي لمنع حدوث ازمة انسانية في افغانستان مضيفة ان جونسون اعرب عن تطلعه لمناقشة هذه القضايا خلال القمة التي سيترأسها عن بعد لزعماء دول مجموعة السبع (جي.7) المزمع عقدها في غضون ايام.