شرطة أبوظبي: سقوط طائرة إسعاف ووفاة طاقمها أثناء أداء الواجب

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (السبت)، تعرض طائرة إسعاف لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب، ووفاة طاقمها المكون من 4 أشخاص.

ونعت شرطة أبوظبي كلا من: مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، الذين وافتهم المنية في حادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء أداء الواجب.