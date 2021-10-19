عربي وعالمي

تعديل وزاري في قطر

منذ 7 ثواني
أضف تعليق
1 دقائق

أصدر أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر رقم ( 4 ) لسنة 2021، على أن يعين كل من:

1- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية

2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات

3- صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب

4- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية

5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية

6- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة

7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي

8- عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة

9- الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي

10- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل

11- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

12- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة

13- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap