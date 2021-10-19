تعديل وزاري في قطر

أصدر أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
ونص الأمر رقم ( 4 ) لسنة 2021، على أن يعين كل من:
1- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية
2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات
3- صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب
4- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية
5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية
6- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة
7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي
8- عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة
9- الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي
10- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل
11- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
12- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة
13- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
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