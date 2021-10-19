تعديل وزاري في قطر

أصدر أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر رقم ( 4 ) لسنة 2021، على أن يعين كل من:

1- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية

2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات

3- صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب

4- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية

5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية

6- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة

7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي

8- عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة

9- الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي

10- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل

11- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

12- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة

13- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.