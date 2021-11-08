باكستان تقترح على طهران برنامج “النفط مقابل الأرز”

اقترح عبد الرزاق داوود وزير التجارة الباكستاني بالوكالة على طهران، مقايضة النفط الإيراني بالأرز الباكستاني.

وأفاد موقع “انتخاب” الإيراني بأن داوود التقى وزير الزراعة الإيراني جواد ساداتي نجاد.

وأضاف أن داوود قال خلال اللقاء “نحن نعلم الظروف التي تعاني منها إيران بسبب العقوبات ونحاول إيجاد آلية فاعلة للتعاون التجاري بين البلدين”.

وأضاف: “لذلك نطرح تبادل البضائع، فإيران لديها النفط والبتروكيمياويات ونحن لدينا الأرز، ويمكننا تبادل هذه البضائع”.

وتابع أن “العلاقات المالية بين إيران وباكستان وفق شروط العقوبات يجب أن تتم بعملتي البلدين من أجل حل المشاكل التجارية بينهما”.

المصدر: “انتخاب”