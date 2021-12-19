ثوران بركان “سيميرو” في جزيرة “جاوة” الاندونيسية مجددا

اعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الاحد ثوران بركان (سيميرو) في جزيرة (جاوة) مجددا ليطلق عمودا من الرماد الدخاني بلغ ارتفاعه كيلومترين مما دفع السلطات إلى إطلاق التحذيرات.

وحذر مركز اندونيسيا لعلم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في بيان السكان القريبين من نطاق البركان من إجراء أي أنشطة داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من مركز الثوران والابتعاد مسافة 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

يذكر أن بركان (سيميرو) ثار في وقت سابق من الشهر الجاري وتسببت الحمم البركانية المتدفقة والرماد الدخاني بمقتل ما لا يقل عن 46 شخصا فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين بينما نزح آلاف السكان إلى مناطق آمنة.

يذكر أن إندونيسيا هي موطن لنحو 130 بركانا نشطا نظرا لوجودها على ما يعرف ب”حلقة النار” وهو حزام من حدود الصفائح التكتونية يدور حول المحيط الهادئ ويحدث نشاطا زلزاليا متكررا.