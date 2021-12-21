“الصحة الخليجي”: البحرين الأولى عالمياً في التعافي من “كورونا” بـ “نيكاي”

أعلن مجلس الصحة الخليجي حصول البحرين على المركز الأول عالميا ضمن مؤشر (نيكاي) للتعافي من (كورونا) وذلك لتطبيقها أهم المعايير العالمية.

وذكر المجلس في بيان صحفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان ما تحقق يعد إنجازا للبحرين بشكل خاص وللخليج بشكل عام وان هذا الإنجاز ملهم للانتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالميا.

واوضح البيان ان مؤشر (نيكاي) اعتمد على ثلاث ركائز رئيسة أولها انخفاض معدل الحالات القائمة ثم تضاعف معدلات تلقي اللقاح وآخرها الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جهته أشاد مدير عام مجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل بهذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود الصحية في البحرين والدعم غير المحدود من القيادة للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على حد سواء في جميع المجالات الصحية وفي أزمة (كورونا) بشكل خاص من توفير اللقاحات والفحوصات اللازمة والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفاقم الأزمة.

يذكر أن مؤشر (نيكاي) للتعافي من (كورونا) يعد مقياسا عالميا يعتمد على التعامل مع الإصابات ومعدل تلقي اللقاحات ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعودة الأنشطة لسابق عهدها.