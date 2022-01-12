سلطنة عُمان: تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، تحويل الدراسة في صفوف الحلقة الأولى في جميع مدارس سلطنة عُمان إلى نظام التعليم عن بُعد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من يوم الأحد 16 يناير الجاري.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعتمدة، وأهابت بالمؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها خصوصا الأنشطة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس كالمجمعات التجارية والمعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات والأنشطة الرياضية ضرورة التزام الجميع بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة.

وأكدت على عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من السعة الاستيعابية، والتثبّت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط.