واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار.. مقابل معلومات عن زعيم «داعش» في خراسان

اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاثنين عن تخصيص مكافأة تصل كل منها الى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم ما يسمى تنظيم «داعش» في افغانستان وباكستان (خراسان) والمتورطين عن الهجوم على مطار كابول في نهاية اغسطس الماضي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الامريكية ان برنامج (المكافآت من اجل العدالة) التابع لها رصد المكافأة التي تصل الى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي الى “تحديد هوية زعيم (داعش- خراسان) سناء الله غفاري المعروف ايضا باسم شهاب المهاجر او مكانه” علما ان واشنطن صنفت في نوفمبر 2021 الغفاري وقائدين آخرين في (داعش– خراسان) وهما سلطان عزيز عزام ومولوي رجب ارهابيين عالميين مصنفين تصنيفا خاصا.

كما رصد البرنامج مبلغ يصل الى 10 ملايين دولار “للحصول على معلومات تؤدي الى اعتقال او ادانة المسؤولين عن الهجوم الارهابي 26 اغسطس 2021 في مطار كابول في اي دولة”.

وادى التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من مطار العاصمة الافغانية كابول وتبناه (داعش) في 26 اغسطس الماضي خلال عمليات اجلاء الامريكيين والحاصلين على الاقامات الدائمة في الولايات المتحدة والافغان من مقدمي طلبات الهجرة الخاصة الى مقتل ما لا يقل عن 185 شخصا من بينهم 13 جنديا امريكيا. كما اصيب في الهجوم اكثر من 150 شخصا بينهم 18 جنديا امريكيا.