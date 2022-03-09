السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تايلاند

أعلنت «الجوازات السعودية»، اليوم (الأربعاء)، رفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند، والسماح للتايلانديين بدخول المملكة.

وأكدت على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

كانت السعودية وتايلاند أعلنتا في 25 يناير الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وفتح صفحة جديدة بينهما، وذلك في خطوة تاريخية تأتي نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة.