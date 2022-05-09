مجلس الصحة الخليجي يوضح الفرق بين السجائر الإلكترونية والعادية.. وأيهم أكثر ضرراً

سلّط مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على تصحيح معلومات مغلوطة لإشاعة لاقت رواجاً كبيراً خصوصاً بين الفئة العمرية الشابة في المجتمعات الخليجية وهي: أن السجائر الالكترونية أقل ضراراً من السجائر العادية.

وقال المجلس في تصحيحه للإشاعة بأن السجائر الالكترونية في الواقع هي أقل ضرراً من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكن ما زالت تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الاضرار وتعتبر ضارة وبشدة أيضاً.

واضاف مجلس الصحة الخليجي بأن الاغلبية يفضلون السجائر الالكترونية بسبب سهولة استخدامها واتاحتها الدائمة في أيدي المدخنين، بل أن الغالب يتقبلون رائحتها ما شجعهم على استهلاكها بشكل كبير، ومع ذلك يجب أن لا نغفل أنها لاتخلو من المواد الضارة.

وحول استخدام السجائر الالكترونية كطريقة فعالة للإقلاع عن التدخين وأنه أقل ضرراً من السجائر العادية قال المجلس: في الحقيقة لا يمكن اتباع هذا النمط من المقارنات، ووفقاً للدراسات الحديثة فإن من يستخدم السجائر الالكترونية يقوم باستخدام السجائر العادية معها، وهذا يؤثر بشكل أكبر صحياً.

وطالب المجلس باتباع الخطوات الصحيحة والسليمة علمياً وطبياً في الطريقة الصحيحة للإقلاع عن التدخين، وذلك بمراجعة العيادات الخاصة والمتخصصة في الاقلاع عن التدخين.