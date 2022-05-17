لبنان.. الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم، عن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، وشهدت فوز المستقلين بـ 13 مقعدًا في البرلمان الجديد.

وأظهرت النتائج حصول حزب القوات اللبنانية على 20 مقعدًا، والتيار الوطني الحر على 18 مقعدًا، بينما حصل حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدًا، والحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، والمستقلون أو المجتمع المدني على 13 مقعدًا، وحزب الكتائب على 4 مقاعد، وكل من حزب “الطاشناق” وتيار المردة على مقعدين لكل منهما، فيما توزعت بقية المقاعد على أحزاب وقوائم أخرى.

ويعتبر 12 نائبًا مستقلًّا من أصل 13 الذين يمثلون المجتمع المدني، من الوجوه الجديدة التي برزت في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بالبلاد في السابع عشر من أكتوبر 2019، وإثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، حيث لم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، ما يؤشر لبروز تحالفات سياسية جديدة تحت قبة البرلمان لم تعهدها الساحة السياسية اللبنانية في السابق.

كما تضمنت النتائج النهائية رقمًا قياسيًّا بفوز ثماني نائبات بمقاعد في البرلمان، نصفهن تقريبًا من الوافدات الجدد.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مجمل عدد اللوائح الانتخابية المسجلة بلغ 103 لوائح، في حين بلغ عدد المرشحين 718، حيث تنافسوا على 128 مقعدًا نيابيًّا.