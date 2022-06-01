الإمارات تعلن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بـ”جدري القرود”

أعلنت الإمارات تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بمرض «جدري القرود»، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى ثماني حالات.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان مساء اليوم الأربعاء إن الجهات الصحية بالدولة «تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، إضافة إلى العمل المستمر لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية».

وأضافت الوزارة «مرض جدري القرود هو مرض فيروسي معد، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس كوفيد-19، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر هي عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بوسائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها».

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، واتخاذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.