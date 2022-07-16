أميركا تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم السبت، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية من 5 إلى 10 سنوات.

هذا ووقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة.

ووفق بيان نشرته «واس» وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية إلى المملكة.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، 13 اتفاقية وقعتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة، مثل شركة بوينج لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، وشركة ديجيتال دايجنوستيكس، وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية، وعدد آخر من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.