ترامب: “تويتر” أصبح “في أيادٍ أمينة” ولن يديره “مجانين”

عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن «في أيادٍ أمينة»، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي التابعة له، «أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل».

إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر إن كان ينوي أن يستخدم مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.

في مايو، ألمح ماسك إلى عودة ترامب إلى «تويتر»، ما قد يثير ردود فعل كثيرة. وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأميركي السابق يتوجه عبر المنصة، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.

إلا أنه اعتبر أن شبكة «تروث سوشال» تعمل بشكل «أفضل» من منصّة تويتر التي ينبغي بحسب قوله، أن «تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا».