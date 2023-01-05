السعودية: بدء تسجيل حجاج الداخل.. والمحرم مستثنى من شرط الأولوية

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل السعودية عبر موقع الوزارة وتطبيق «نسك»، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الهحري الحالي 1444.

ضوابط

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن من أهم ضوابط التقديم وجود «هوية وطنية» للمواطنين أو «هوية مقيم» للمقيمين بالسعودية سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عاماً مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توافر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

ويُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد -19»، و«الإنفلونزا الموسمية»، إضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح «الحمى الشوكية الرباعي ACYW» قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa/، أو عبر تطبيق «نسك» https://www.okaz.com.sa/themes/okazksa/nusuk.sa للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.

وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل السعودية والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

وذكرت الوزارة، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالاً، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، إضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ووفقا للبوابة الإلكترونية للحجز، فإن أنواع الباقات وأسعارها كالتالي:

باقة «الأبراج» بقيمة 11،435 ريالاً، باقة «المخيمات المطورة» بقيمة 9214 ريالاً، باقة «مخيمات الضيافة» بقيمة 7037 ريالاً، «الباقة الاقتصادية» بقيمة 3465 ريالاً، وجميعها غير شاملة ضريبة القيمة المضافة أو تكاليف النقل البري بين المناطق أو النقل الجوي.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الباقات بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة كالتالي: الباقة الأولى تبدأ من 10،596 – 11،841 ريالاً (تشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة)، والباقة الثانية تبدأ من 8092 – 8458 ريالاً (تشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة)، والباقة الثالثة تبدأ من 13،150 ريالاً (تشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة)، والباقة الرابعة تبدأ من 3984 ريالاً (تشمل السكن والإعاشة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة)، مشيرة إلى أنه يمكن من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق «نسك» الاطلاع على كافة تفاصيل السكن والإعاشة والنقل عند اختيار الباقة المناسبة.

وأشارت إلى أن تفاصيل الباقات التي تظهر عند الحجز: صور المخيم، موقع المخيم، بيانات التواصل، نقاط التجمع، تفاصيل الخدمات الأساسية، وبعد إتمام الحجز وصدور تصريح أداء الحج يتم إصدار بطاقة تعريفية لكل حاج، واتباع الجدول الزمني والمكاني المتفق عليه.

وأكدت ضرورة مراجعة الخدمات المدرجة في الباقات عند الحجز للتأكد من مناسبتها قبل إتمام الحجز، والحرص على دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف، ويمكن إرسال الاستفسارات والمقترحات للوزارة عبر البريد الإلكتروني (care@haj.gov.sa)، أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر (MOHU_Care@) على مدار الساعة.