نصْبح على خير والّا ما يجي خير

ما عاد تفْرق معانا فالصباحي

نمْسي ونصْبح ولا ينشاف تغيير

حتى ولو فالمزِن برّاق لاحي

الأرض جدْبا ولفّتها المعاصير

والعود الاخضر محاه اليوم ماحي

الخير يحتاج له توبه وتدبير

والله يعين الذي يبغا الصلاحي

مير العرب عندهم سيّه وتقصير

سوء الإدارات في كلّ النواحي

احدن يدبّر ولكن دون تفكير

واحدن يحوس العسل فيه الذّحاحي

راسين زادوْ على التوْتير توتير

مجنون من قال فالراسين صاحي

متْحالفين و ربطْهم داهن السير

اللي عقَد حبْلهم قبل المراحي

وشلون يا طير فالإصلاح بطّير

قد قيل ما طار مكسور الجناحي

ستين عامن يدوسون الدساتير

قانون مليان تاريخه جراحي

فالجيب مأسور ماله أي تقدير

ويقول يا شعْب من يطلق سراحي

ما بين تعطيله ومرّات تخدير

واحيان تلْقح ولكن بالسفاحي

الأوّله فالنتايج صار تزوير

والثانيه فالظهر زرْق الرماحي

سحْب الجناسي لحقْه العام تهجير

واحكام تشْطب هل العقْل الرجاحي

وشلون نبني وطن كل التقارير

اتقول شعبه على مرما السلاحي

ما سالمن غير ابو سرْق الدنانير

اللي ضربنا وشكا من عقْب صاحي

حب الوطن عندهم شرّابة البير

مازال برقان ينْفط مسْتراحي

وان مات برقان خلّوه المسايير

لنّ الوطن عندهم حبه سياحي

لكنّ حب الوطن عند الشعب غير

راحت له ارواح بادراج الرياحي

واليوم كل الشعب منهم مكاسير

جاسم وعباس والثالث مِناحي

رصّو الصّفوف الكسر يحتاج تجبير

ما فاد كسْر العظم كثْر النياحي

لابد من فزعتن من دون تاخير

والركْب ما عطّله صوت النباحي

يا صاحبي لا سمعت اليوم تكبير

جاوب هل الصوت وابشر بالفلاحي

خلك مع الشعْب ما يحتاج تذكير

اللي مع الشعْب يبشر بالنجاحي

نرسي لهم رسْيت المطلاع والنّير

لين الذي خان أمّتنا يزاحي

ونصْبح على خير باذن اللي يهب خير

الواحد اللي فلق نور الصباحي

بوبخيت