البارحه فكري غشا عينه انعاس

والفكر ما ودّي تجيه الكوابيس

قمت وشعمت النار من تحت محماس

وحمست من خولان خمسة مقاييس

دقيتهن في نجْر دنّه كما اجراس

كنه ينادي له بعيد المراميس

وسويت لي فنجال يبري خوا الراس

ريحه جذب فالراس عوص الهواجيس

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ياحيّهن جلّن عن الفكْر الاعماس

ودرهامن فالراس جلّا الوساويس

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ويوم انتعش فكري على وضْع حساس

ما دبّره الا شياطين وابليس

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يا فكرتي وشلون الاوضاع تنحاس

البوم عشش فوق وكر القرانيس

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وشفت الثعل حوله عساكر وحراس

وشفت الضواري بين نفي ومحابيس

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اهبو هبيتو يا مخابيث الانفاس

ياهْل الخنا والزور واهل الدنافيس

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واخسو خسيتو ياسرابيت وانجاس

تباعة المتعوس شلقة متاعيس

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حلفه مع المرياع لابد ينداس

ما عاد يلعب حلفهم فالكواليس

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الوضع صلّع واصْح ياطابخ الفاس

مهجود ومصبّح بخيلن كراديس

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حربن تعدت حرب تغلب وجساس

ستين عامن كلبوها مراويس

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اثر الوثيقه مالها عندهم ساس

فالبيت داسو حبرها والقراطيس

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لارحم ابوكم يا هل الراي والطاس

ما تسمعون اليوم دق النواقيس

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عصْب العمايم حان من فوق الافراس

ما عاد نبغي فالمواقف طواويس

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من لا وقف للحق واظهر لنا الباس

لو كان منا ماله ايّات تقديس

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اليوم طحنا بين نيبان واضراس

وان كان عدّا اليوم مشروعنا ديس

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ما تفهمون الدرس؟ ما فيكم احساس؟

الخبث فيهم فاق كل المقاييس

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مشّوْ على اكبار اللحى حد الامواس

وكنا جماعه لين دسّو جواسيس

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وش عاد باقي هانو البيت والناس

يبغونها عزبة عِبيد وجواميس

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لا تضربون الكف باخماس واسداس

ما عاد ينفع ما كِتب فالكراريس

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هوشو ترا الذلّات ما جابت الماس

والا حسبناكم حساب المفاطيس

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العز في عمر الفتى راس نوماس

ورفض المهونه راس كل النواميس

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والا تنحّو كان عذّبكم الياس

ياشين عقب الشمس شوف الخراميس

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واختامها كلمات ما بين الاقواس

اما نعيش احرار والا مفاليس

بوبخيت