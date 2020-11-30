ياصاحبي ضايقن صدري وعارف له

ما ينفعه لو طلعت بْراس مشذوبه

ما ينفعه غير شوفة من نوالف له

اللي على دارنا له شوق محبوبه

من يوم غرّب وعين الشعْب تذرف له

تبكي ندم يوم ما قامت بماجوبه

من عقبه الشعْب وضعه حيل يوسفله

وكل المفاهيم مقلوبه ومضروبه

السافل اليوم بعض الناس تاقف له

والطيّب اليوم شالو به وحطّو به

والراس هاجر ..وفيه اذناب بالغفله

صارت كبار الأسامي تلعب الطوبه

من كثر ما يمدحونه صدّق السّفله

انه وليده وطيبه غاطن اعيوبه

أشره على واحدن بالله يحلف له

انه حزامه يالين يْجيب مطلوبه

قال ايش ..هذا تجمّل عالج الطفله

وفلان فالبيت طايح صار مندوبه

واشره على واحدن فالناس يهتف له

ما كن له سمعتن فالناس معطوبه

شفناه يمشي ورا المرياع لايف له

يتليه واحْقوقنا ياقوم مسلوبه

يامن تحيزمت له في زحمة الحفله

ما تدري انه جعَلك اليوم مركوبه

باعك وباع الشّعب مادام يِعلف له

عند المعازيب راسه ما نهض نوبه

المرتشي والذي بالكاش يصرف له

‏المجلس اليوم ‏والترشيح عاثو به

واللي يبيع الشّعب يستاهل التفله

بين الحجاجين تمشي لين لغبوبه

بوبخيت