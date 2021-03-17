أشوف الجمْر من تحْت الرمادي

حَماره كلّ يومن بازديادي

واشوف القوم تزْبر في حطبها

واشوف اللي نفخ ودّه تقادي

واشوف اللي يصيح وباح صوته

واشوف اللي ملا صدغه رقادي

ألا يا واصلن نيّام قومي

يقول اصحوا على صوت المنادي

ترا النيران لا شبّت كلتكم

ولا يبقى خضر فوق البلادي

ومن لا يتّعض في ما مضاله

يعود اللي مضى اكثر سوادي

ومن يظلم عفيف النفس يلقا

جزاها فالصباح و فالهجادي

ومن لا طاع شور المنصحيني

هَذا والله لامن قيل غادي

ومن لا صاحب اصحاب الفضيله

يضيع ابْصحبة اصحاب الفسادي

صحبْتوا شلّة اصحاب المصالح

وعاديتوا نظيفين الأيادي

وقرّبتوا خبيثين النوايا

وهجّرتوا صحيحين المبادي

متى تصحون من غفلة زمنكم

متى يظهر لنا راي الرشادي

يقاد الشعْب في حكم العداله

ولا ينقاد في سوط العنادي

كفا تفريق يكفينا جهاله

ترا النيران ما تبغى زنادي

هبوب الريح يكفيها ليامن

تسلط جاهلن فوق العبادي

بوبخيت