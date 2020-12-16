الخيل والليل والبيداء تجهلهم

والصوت في قاعة الأمّه يبيعونه

انجاس وارخاص لابو من يجاملهم

اللي وعد شعبنا دايم يخونونه

لا عاد نسمع كلامن عن مراجلهم

ارخوم واللي تقولونه تقولونه

يعطونك الوجه يوم انك تعاملهم

ولْيا خلو غير ما قالو يسوونه

في مزبلة سافل التاريخ سجّلهم

‏واسمائهم فالمزابل دوم ملعونه

شلْقة مطافيل بالدينار ذيّلهم

مرياع واهل اللحايس ما يخلونه

انعاج تنقاد والمرياع ذلّلهم

لامن كرامه ولا الميقاف يحمونه

يدرون انه ليامن طاح ناكلهم

مير الوعد يوم كل اسمن ينادونه

ومرياعم بالمذلّه وين وصّلهم

حتى على الحوض ما جوله يهنونه

نمنا وحنا نقول الله يجمّلهم

والصبح قمنا على الذمّات مطعونه

الله يلعن وجيه اللي تخاذلهم

خلا جموع الشعب بالطّعن مغبونه

والله من عقْبها محْدن يحلّلهم

يا جعلهم مشْرب الكفار يرْدونه

لابد من فضحهم والعلم ياصلهم

الشعب بيدوس من عهده يبوقونه

بكرا الشعب في صناديقه بيسحلهم

لا يحسبون الغبن والطّعن ينسونه

بوبخيت