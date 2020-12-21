ناصر صباح اليوم فارق حبايبه .. مات الذي روحه خسارة مماتها

يوم العرب فالليل يحلا سباتها

يا صاحبي عيني حلا النوم فاتها

ما كنت ناوي لسّهر مير حدّني

اللي سمعته ردّها عن مباتها

عاجل من الديوان ينعي كويتنا

في شيخ له سيره نظيفه حياتها

ناصر صباح اليوم فارق حبايبه

مات الذي روحه خساره مماتها

مات الذي شعبه يقدّر مواقفه

يوم احتزم دون البلاد وحماتها

مات الذي عرّا هل البوق والغدر

مات الذي حارب وحيدن طغاتها

كان الامل عقْب الولي ينقذ الوطن

قبْل البلد توخذ ونبكي فواتها

عبدالله السالم كأنّه رجع لنا

يوم اجتمع حوله بشر من شتاتها

مرحوم يا شيخن كريمه خصايله

ماله شبيهن يعتلي في صفاتها

جعل الولي يغفر ذنوبه ويرزقه

جنّات بالفردوس يارد فراتها

بوبخيت