شلّة مسلّم يا ربيب الربايع

شجعان ما هانو ولا يوم ذلّوْ

شلّة مسلّم يا خبيث الطبايع

‏أحرار في روس الطويلات علّوْ

والّا انت كلبن فالدراكيل صايع

تنبح وكل اللي حواليك ملّوْ

كذّاب متْكبر وحاسد وضايع

ياليت من مثلك على الارض قلّوْ

من حرّ ما تونس على الكبد مايع

ودّك تشوف ان الصناديد زلّوْ

تشْمت بهم والناس فيهم فجايع

فرقا وطن ..واحباب بالدمْع هلّوْ

مابك مروّه ياخسيس الشرايع

وشلون تشْمت في مسِلْمين صلّوْ

يالنّجس ..ما راحو بكون وقلايع

راحو غدر ..من قوم فينا تولّوْ

ناسن تدس الروس وقت الوقايع

خلْف الكواليس العميقه تدلّوْ

ما واجهو يوم المواقف صلايع

بالدنفسه تحت البراقع تحلّوْ

متْحالفين القوم ولْهم تبايع

فالشعْب والدستور خمّه تسلّوْ

تسعين بالميّه من الشعْب جايع

واللي بقى خرفان فالمال فلّوْ

وشلّة مسلّم يوم شاري وبايع

ما يوم عن سوق المراجل تخلّوْ

احرار ماقفهم على الطيب شايع

والشعْب شلّتهم على الطيب شلّوْ

والّا انت سفْله مثْل سقْط المتايع

وحلْقك و قلبك بالسفاله تملّوْ

وان عدتها عادة عليك الصفايع

خلّك مع الرّبعات واخذوْ وخلّوْ

بوبخيت